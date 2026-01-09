TÜSİAD SD2 STEP Etkinliği, dijital dönüşümün yol haritasını çizdi.

İSTANBUL (İGFA) - TÜSİAD'ın Türkiye sanayisinin dijital dönüşümünü desteklemek amacıyla yürüttüğü Sanayide Dijital Dönüşüm Programı (SD2) kapsamında düzenlenen STEP (Sanayi-Teknoloji Entegrasyon Programı) Etkinliği, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Etkinlikte sanayi şirketleri ile teknoloji geliştiricileri bir araya gelerek iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

Açılışta konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, KOBİ'ler ve start-up'ların desteklenmesinin rekabet gücü açısından kritik olduğuna dikkat çekerek, SD2'nin teknoloji çözümlerini sanayiyle buluşturan güçlü bir model haline geldiğini vurguladı.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Perihan İnci ise SD2'nin zamanla gelişerek teknoloji tedarikçileri ile sanayi şirketleri arasında daha etkili eşleşmeler sağlayan bir platforma dönüştüğünü belirtti. İnci, önümüzdeki dönemde girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştıracak sürdürülebilir bir ekosistem hedeflediklerini ifade etti.

Etkinlikte ayrıca TÜSİAD SD2 Programı Başkanı Onur Eren, platformun yenilenen yapısıyla 2026 vizyonunu anlattı.

Yeni modelle teknoloji kullanıcılarının ihtiyaçlarına yönelik çağrı açabileceği ve tedarikçilerle sürekli etkileşim kurabileceği belirtildi.