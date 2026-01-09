BTSO bünyesinde faaliyet gösteren BUTEKOM, Ar-Ge'den ticarileşmeye uzanan entegre yapısıyla Bursa ve Türkiye sanayisinin rekabet gücünü artırıyor.

BURSA (İGFA) - Küresel rekabetin teknoloji, Ar-Ge ve yüksek katma değer ekseninde şekillendiği günümüzde, sanayinin dönüşümünü destekleyen yapılar stratejik önem taşıyor. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) çatısı altında faaliyet gösteren Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM), sanayi ile teknolojiyi aynı zeminde buluşturarak Bursa ve Türkiye sanayisinin dönüşüm yolculuğunda kritik bir rol oynuyor.

BUTEKOM, firmaların üretim kabiliyetlerini, teknolojik olgunluklarını ve rekabet güçlerini sahada analiz ederek ihtiyaç odaklı yol haritaları oluşturuyor. 2025 yılı itibarıyla 10 farklı sektörde 400'ün üzerinde firma detaylı şekilde incelenirken, elde edilen veriler doğrultusunda sektör bazlı dönüşüm stratejileri geliştirildi.

Merkez bünyesinde faaliyet gösteren mükemmeliyet merkezleri; teknik tekstil, kompozit malzemeler, polimer ve ileri mühendislik gibi alanlarda Ar-Ge, test, prototipleme ve doğrulama hizmetleri sunuyor. Bu yapı, firmaların ürün geliştirme süreçlerini hızlandırırken, ulusal ve uluslararası standartlara uyumlarını da güçlendiriyor.

BUTEKOM'un kümelenme modelleri de sanayide iş birliği kültürünü pekiştiriyor. BUTEXCOMP ve SETEK kümelenmeleriyle onlarca firma aynı çatı altında buluşurken, ortak projeler ve sürdürülebilir üretim çalışmaları destekleniyor. Ayrıca merkez, uluslararası projeler ve TÜBİTAK destekli çalışmalarla Bursa sanayisinin küresel görünürlüğünü artırıyor.

Gelişmiş laboratuvar ve prototipleme altyapısıyla dikkat çeken BUTEKOM, bugüne kadar on binlerce test ve analiz gerçekleştirerek sanayinin Ar-Ge ve kalite süreçlerine doğrudan katkı sundu. Akademi-sanayi iş birlikleri sayesinde bilimsel çalışmalar ticarileşmeye dönüştürülürken, çok sayıda akademik yayın ve patent başvurusu da hayata geçirildi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BUTEKOM'un sanayinin dönüşüm yolculuğunun merkezinde yer aldığını belirterek, 'Sanayicimizin ihtiyaçlarını sahada analiz eden ve uygulanabilir çözümler sunan BUTEKOM, Ar-Ge'den ticarileşmeye uzanan tüm süreçlerde firmalarımızın yanında yer alıyor. Bu yapı, Bursa'nın ve Türkiye'nin kalkınma hedeflerine güçlü katkılar sunuyor' dedi.