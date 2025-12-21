Sakarya Büyükşehir Belediyesi, gençleri sporla buluşturmak ve kentin spor altyapısını güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği saha yatırımlarının kuzey ilçelerindeki ilk örneklerini tamamlanma aşamasına getirdi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin gençleri sporla buluşturmak ve kentin spor altyapısını güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği spor yatırımları, kuzey ilçelerinde somut örnekleriyle ortaya çıktı. Karasu, Ferizli ve Söğütlü'de tamamlanma aşamasına gelen modern spor sahaları, kısa süre içinde gençlerin hizmetine sunulacak.

ÜÇ İLÇEDE ÇALIŞMALAR HIZ KAZANDI

Söğütlü Soğucak, Ferizli Sinanoğlu ve Karasu Adatepe mahallelerinde inşa edilen spor komplekslerinde basketbol sahaları tamamlandı, futbol sahalarında ise çim serimi gerçekleştirildi.

Granül serimi ve son işlemlerin ardından sahalar kısa süre içinde gençlerin kullanımına açılacak.

MODERN FUTBOL VE BASKETBOL SAHALARI

Projeler kapsamında 25 metre genişliğinde ve 50 metre uzunluğunda, toplam 1.250 metrekarelik sentetik çim futbol sahaları inşa ediliyor.

Ayrıca 17 metre genişliğinde, 25 metre uzunluğunda 425 metrekarelik çok amaçlı basketbol ve voleybol sahaları da mahallelere kazandırılıyor. Bu alanlar, gençlerin güvenli ve nitelikli ortamlarda spor yapmasına imkân sağlayacak.

'GENÇLER SAHALARINI BEKLİYOR'

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın 'Sporda başarı tesisleşmeden geçer' anlayışıyla başlatılan yatırımlar, şehir genelinde planlı şekilde, adım adım ilerliyor. Gençler ise, yeni spor sahalarına kavuşacak olmanın heyecanını yaşıyor.