Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Türkiye'nin en büyük tarım kampüsü olan BAKAP'ta ürettiği mısır silajlarını hayvan yetiştiricilerine ilçe ilçe dağıtmaya devam ediyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kırsal kalkınmayı güçlendirmek ve üreticinin üretimde kalmasını sağlamak amacıyla tarımsal desteklerini sürdürüyor.

ABB, öz kaynaklarıyla ATA Çiftliği'nde ekiminden hasadına ve paketlenmesine kadar hazır hâle getirerek ürettiği mısır silajlarını küçük aile işletmeleriyle buluşturuyor.

3 milyon TL üzerinde verilen ve en kaliteli kaba yemler arasında yer alan mısır silajı desteği sayesinde hem büyükbaş hayvanların beslenme kalitesi artırılıyor hem de üreticilerin artan yem maliyetleri karşısında yükü hafifletiliyor.