Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen ve Sakarya'daki en büyük dönüşüm adımı olan Tığcılar Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etabında önemli bir eşik geride kaldı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Tığcılar Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etabında yaklaşık 750 hak sahibiyle yapılan 1.200 birebir görüşmede bağımsız bölümlerin yüzde 65 oranında muvafakatname imzalandığını açıkladı.

Başkan Alemdar, 'Ortaya çıkan bu tablo, hemşehrilerimizin kentsel dönüşüm vizyonumuza duyduğu güvenin ve ortak irademizin en somut nişanesidir. Şunu çok iyi biliyoruz: Bizi acılara boğan depremin kendisi değil, ayakta kalamayan binalardır. Yeni bir felaketin kapımızı çalmasını beklemeden, tek bir canımızı dahi riske atmadan, şehrimizin yarınlarını güvenle teminat altına almakta kararlıyız.' dedi. Büyükşehir Belediyesi ayrıca 2. ve 3. etaplara ilişkin tüm hazırlıklarını tamamladı.

Şehrin tüm mahallelerine model olacak dev bir kentsel dönüşüm hamlesini Yusuf Alemdar başkanlığında başlatan Büyükşehir Belediyesi, 1. Etap bölgesindeki (Yeni Cami Sokak, Kol Sokak, Kadir Hoca Sokak ve Bulvar arası) hak sahipleriyle birebir uzlaşma görüşmelerine başlamıştı.

YÜZDE 65'E ULAŞTI

Görüşmelere daha ilk günden yoğun ilgi gösteren ve dönüşüm için yürütülen çalışmadan memnun olan bölge halkıyla yapılan birebir görüşmeler sonucunda 1. Etap bölgesindeki yaklaşık 750 hak sahibi ile 2. ve 3. görüşmeler dahil toplamda bin 200 görüşme yapıldı.

Başkan Yusuf Alemdar şeffaf, güvenli ve takip edilebilir bir şekilde yapılan görüşmeler sonucunda bağımsız bölümlerin yüzde 65 oranında hak sahibiyle muvafakatname imzalandığını duyurdu. Kentsel dönüşümde 50+1 uzlaşmanın sağlanması riskli alan ilan etmek için yeterli olduğu biliniyor.

SÜREÇ ŞEFFAF İLERLİYOR: 'RAKAMLARA YANSIDI'

Dirençli, güvenli ve modern bir yaşam alanında yaşamak isteyen Tığcılar sakinleri ile uzlaşma görüşmelerinin kısa zamanda sonlanarak artık 1. Etap için dönüşüm çalışmalarında somut adımlar atılmaya başlanacak.

Alemdar, gelinen noktanın umut verici olduğunu ve sürecin şeffaf ve kararlı şekilde ilerlediğini ifade ederek, hak sahiplerinin dönüşüme gösterdiği ilginin rakamlara da net biçimde yansıdığını söyledi.

'DÖNÜŞÜM İRADESİ KARŞILIK BULUYOR'

Projeye ilişkin verileri paylaşan Başkan Alemdar, 'Şu ana kadar 750 hak sahibimizle, ikinci ve üçüncü görüşmeler dâhil olmak üzere toplam bin 200 birebir görüşme gerçekleştirdik. Yaptığımız bu görüşmeler neticesinde bağımsız bölümlerin yüzde 65 oranında hak sahibiyle muvafakatname imzaladık. Bu tablo, dönüşüm iradesinin sahada güçlü şekilde karşılık bulduğunu açıkça gösteriyor. Biz bu şehrin geleceğini daha sağlam bir zemine oturtmak için irade koyduk ve bu yolda durmadan çalışmaya devam edeceğiz.' dedi.

'DÖNÜŞÜM ŞEHRİN YARINLARINI İLGİLENDİRİYOR'

Dönüşümün yalnızca bugünü değil, Sakarya'nın yarınlarını ilgilendirdiğini vurgulayan Alemdar, 'Artık yeni bir felaketi yaşamadan, insanlarımızın can ve mal güvenliğini teminat altına almak zorundayız. Çünkü biliyoruz ki insanları depremler değil, dayanıksız binalar hayattan koparıyor. Biz de bu bilinçle hareket ediyor, daha dirençli, sosyal ve yeşil bir şehir hedefiyle kentsel dönüşüm çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. İnşallah 2026 yılı, kentsel dönüşümde somut adımların atıldığı, güvenli ve dirençli yaşam alanlarının yükselmeye başladığı yıl olacak' diye konuştu.

2'NCİ VE 3'NCÜ ETAP İÇİN ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, Tığcılar 2. ve 3. Etap kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin saha tespitlerini de tamamladı.

Bu kapsamda 1.726 hak sahibi, 196 bina ve 1.702 bağımsız bölüm belirlendi. Söz konusu alanlara ait mimari proje, dağıtım modeli ve planlama süreçleri tamamlanırken, kentsel dönüşüm sürecinin bakanlık ile iş birliği içinde yürütüleceği belirtildi.