Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in Çambaşı Yaylası ve çevresinin içme suyu ihtiyacını karşılanması amacıyla başlattığı içme suyu arıtma tesisi çalışmaları tamamlandı.

ORDU (İGFA) - Günlük yaklaşık 20 bin vatandaşın içme suyu ihtiyacına cevap verecek tesis, Kabadüz ilçe merkezi dahil 15 mahallenin kullanımına sunuldu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi OSKİ Genel Müdürlüğü tarafından günümüz teknolojisine uygun olarak inşa edilen tesis, kısa sürede tamamlanarak hizmete hazır hale getirildi.

Yaklaşık 30 milyon TL maliyetle inşa edilen tesiste, saniyede 45 litre su arıtımı yapılabilecek. Modern altyapı ve üstyapı sistemleriyle donatılan tesis, bölgenin uzun yıllar içme suyu ihtiyacını güvenli şekilde karşılayacak.

Öte yandan tesis, SCADA sistemi sayesinde uzaktan kontrol edilebiliyor. Sistem aracılığıyla suyun bulanıklık değerleri anlık olarak ölçülebilirken, otomatik kimyasal dozajlama yöntemiyle arıtma işlemleri de gerçekleştiriliyor. Bu sayede hem su kalitesi sürekli izlenecek hem de daha verimli bir işletme sağlanıyor.