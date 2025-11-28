Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım kültür sanat etkinlikleri,yönetmenliğini Faysal Soysal'ın yaptığı 'Ceviz Ağacı' adlı filmin gösterimiyle devam etti.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım kültürsanat etkinlikleri kapsamında, yönetmenliğini Faysal Soysal'ın yaptığı Ceviz Ağacı filmi OSM'de sinemaseverlerle buluştu. Gösterim sonrası sinemaseverlerle söyleşi yapan Yönetmen Soysal, 'Bu filmde hafızanın ve yüzleşmenin insanda nasıl bir iz bıraktığını anlatmaya çalıştım' dedi.

Ofis Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte film gösterimi sonrası Faysal Soysal, sinemaseverlerle söyleşi gerçekleştirdi.

Söyleşide izleyiciler, filmin yapım sürecine, karakterlere ve filmin ana temasına ilişkin sorular yöneltti. Program, film üzerine yapılan değerlendirmeler ve yönetmenin açıklamalarıyla zenginleşti.

Söyleşide konuşan Faysal Soysal, Ceviz Ağacı filminde insanın içsel yolculuğunu merkeze aldığını belirterek, 'Bu filmde hafızanın ve yüzleşmenin insanda nasıl bir iz bıraktığını anlatmaya çalıştım. Her izleyicinin kendisine dair bir parça bulabilmesi benim için çok değerliydi' dedi. Soysal ayrıca sinemanın etkileyici gücüne dikkat çekerek, 'Sinemanın en güçlü yanı, insanın kendi hikâyesiyle yeniden karşılaşmasına imkân vermesidir.' ifadelerini kullandı.