Ordu Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler'in sosyal belediyecilik vizyonu doğrultusunda kentteki hastanelerde her sabah düzenli olarak ücretsiz sıcak çorba ikramı yapıyor.

ORDU (İGFA) - Ordu'da hastanelerin girişlerine kurulan stantlarda sabahın erken saatlerinde sıcak çorba ikramı yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından Buharalı Şakir Efendi Aşevinde günlük olarak hazırlanan çorbalar, her gün yüzlerce kişiye ulaştırılıyor.

Aç karnına tahlil vermek zorunda kalan vatandaşlar başta olmak üzere hasta yakınlarını bekleyenlere de büyük kolaylık sağlayan uygulama vatandaşlardan tam not alıyor.

BAŞKAN GÜLER'E TEŞEKKÜR

Çorba ikramından yararlanan vatandaşlar ise uygulamadan büyük memnuniyet duyarak 'Kimimiz aç karnına tahlil verip burada çorbasını içiyor, kimimiz ise yakınlarını beklerken çorba içiyor' dediler.

Vatandaşlar, 'Hastaneye geldik. Kimimiz aç karnına tahlil veriyor, kimimiz yakınlarımızı bekliyor. Burada böyle bir uygulama olması bizleri mutlu ediyor. Sıcak çorbamızı burada alıyoruz. Çok güzel bir hizmet. Allah başkanımızdan razı olsun. Başımızdan eksik etmesin. Verene de yaptırana da çok teşekkür ediyoruz.' ifadelerinde bulundu.

HAFTA İÇİ 8 İLE 10 SAATLERİ ARASINDA İKRAM EDİLİYOR

Öte yandan çorba ikramı Ordu Devlet Hastanesi, Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Fatsa ve Ünye Devlet Hastanelerinde hafta içi her gün sabah 08.00-10.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.

Hastanelerin yanı sıra Gençlik Merkezi, Millet Kıraathanesi, Ordu Üniversitesi Yerleşkesi, kütüphaneler ve pazar yerlerinde çorba ikramı yapılıyor.