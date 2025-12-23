Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Aralık Kültür Sanat Takvimi kapsamında anlamlı bir söyleşiye ev sahipliği yaptı. Ofis Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Mevlevilikte ve Günümüzde Sema' başlıklı programın konuğu, Mevlevilik geleneği üzerine çalışmalarıyla tanınan Ahmet Sami Küçük oldu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Aralık kültür sanat takvimi Mevlevilik geleneği üzerine çalışmalarıyla tanınan Ahmet Sami Küçük'ün konuşmacı olarak katıldığı 'Mevlevilikte ve Günümüzde Sema' adlı söyleşiyle devam etti.

Söyleşide Sema'nın yalnızca estetik bir ritüel ya da sahne performansı olmadığını vurgulayan Küçük, Sema'nın Mevlevilerin zikri ve Allah'a yakınlaşma niyetiyle yapılan nafile bir ibadet olduğunu ifade etti. Mevlevilerin Sema ayini sırasında görünürde sessiz olsalar da her dönüşte kalben 'Allah' diyerek ism-i Celal çektiklerini belirten Küçük, bu hakikatin çoğu zaman dışarıdan fark edilmediğine dikkat çekti.

Konuşmasında Mevlevilik geleneğinde edep ve hürmet kavramlarının merkezi bir yer tuttuğunu dile getiren Ahmet Sami Küçük, etkileyici bir kıssa üzerinden tasavvufi terbiyeyi anlattı. Hayatı boyunca ezan okunduğunda her işini bırakıp ayağa kalkan bir dervişin hikâyesini aktaran Küçük, bu samimi tazimin bir karşılığı olarak dervişin ruhunun ilahi bir müjdeyle kabzedildiğini ifade etti. Bu örneğin, ibadetlerin yalnızca dış görünüşüyle değil, ruhu ve manasıyla yaşanması gerektiğini hatırlattığını söyledi.

Söyleşide ezan, cami, Kur'an ve başörtüsü gibi değerlerin İslam'ın temel nişaneleri olduğuna vurgu yapan Küçük, Mevlevilik yoluna giren yeni dervişlere bu manevi şuurun mutlaka aktarılması gerektiğini belirtti. Bu değerlerin korunmasının, yalnızca bireysel bir hassasiyet değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olduğunun altını çizdi.