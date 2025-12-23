Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Gençlik Meclisi'nin ilk resmi toplantısı, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz ile meclis üyeleri ve çalışma grupları temsilcileri katıldı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla'da Gençlik Meclisi'nin ilk resmi buluşmasında, gençlerin görüş ve önerileri değerlendirildi. Bu yeni platform aracılığıyla, gençlerin kent yönetimine katılımının güçlendirilmesi ve gençlerin fikir ve projelerinin yerel yönetimle buluşturulması hedefleniyor.

15-30 yaş aralığındaki gençlerin yerel yönetime aktif katılımını amaçlayan Gençlik Meclisi, yerel sorunlara çözüm önerilerinin geliştirileceği bir platform olarak hizmet verecek. Tamamı gençlerden oluşacak 70 üyeli mecliste; sosyal, kültürel, çevresel ve eğitim alanları başta olmak üzere birçok başlıkta fikir üretimi ve ortak çalışmalar yürütülecek.

Genel Sekreter Tayfun Yılmaz, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın gençleri yerel yönetimin asli paydaşı olarak gören vizyonunun Gençlik Meclisi'ne güçlü bir zemin oluşturduğunu ifade ederek, gençlerden beklentilerinin yüksek olduğunu dile getirdi. Yılmaz, 'Gençlerimize olan inancımız tam. 13 ilçeden bu mecliste yer alan gençler bizlere yol gösterecek. Genç, dinamik beyinler toplumun gerçek ihtiyaçlarının belirlenmesinde bizlerin ufkunu genişletecek' dedi.

Gençlik Meclisi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 'Gençlik Meclisi'ni, gençlerimizin kent yönetimine aktif olarak katılacağı, fikirlerini özgürce ifade edebileceği ve Muğla'nın geleceğine doğrudan katkı sunabileceği çok kıymetli bir yapı olarak görüyoruz. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerin her zaman yanında olmaya, gençlerimizin fikirlerini karar alma süreçlerine taşımaya ve ortaya koyacakları projelere destek vermeye kararlıyız. Bu meclisin, yalnızca bugün için değil, Muğla'nın yarınları için de çok önemli bir adım olduğuna inanıyor, hepinize başarılar diliyorum.'şeklinde konuştu.