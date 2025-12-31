Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sabahın erken saatlerinde başladığı karla mücadele çalışmalarında kapalı olan 17 grup yolundan 10'unu ulaşıma açtı ve 7 grup yolu için hummalı mesai devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, günün son kar raporunu yayınladığı açıklamasında, 'Sabah saatlerinde ulaşıma kapalı olan 17 grup yolundan 10'u yeniden ulaşıma açıldı, 7 grup yolunda ise çalışmalar devam ediyor.

16.00 itibarıyla 49 araç ve 98 kişilik ekiple şehrin dört bir yanında kar mesaisini sürdürüyoruz. Merkez ilçelerde ulaşımda aksaklıklar yaşanmazken şehrin yüksek kesimlerinde bulunan mahallelerde ise kar etkisini yoğun şekilde gösteriyor.

Geyve, Kocaali ve Akyazı ilçelerinde yoğun yağış nedeniyle ulaşıma kapanan mahalle yollarında Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) ekipleri hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması, can ve mal güvenliğinin etkin şekilde sağlanması ve zorlu hava şartlarının hayata etkisinin minimum düzeye indirmesi için timlerimiz 24 saat görevi başındadır' denildi.