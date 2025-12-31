Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Liseler Arası Münazara Çaylak Turnuvası'nda' Kocaeli'nin düşünen ve sorgulayan cesur gençleri yarıştı. Turnuvada dereceye giren takımlara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, pek çok alanda yürüttüğü çalışmaların yanında eğitime de büyük destekler veriyor. Münazara kültürünü Kocaeli'de yaşatmak için birçok eğitim ve yarışma organizasyonu gerçekleştiren Büyükşehir, İzmit Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliğinde Liseler Arası Münazara Çaylak Turnuvası düzenledi. 151 takımın başvuruda bulunduğu turnuvada 25 farklı okuldan toplam 84 takım ve 162 öğrenci yarıştı. 'Bi' Diyeceğim Var' diyerek münazara kültürünü sahneye taşıyan Kocaeli'nin liseli gençleri; düşünce gücünü zekâyla, sözü hitabetle, argümanı stratejiyle buluşturdu.

HALKEVİ GENÇLİK MERKEZİ'NDE FİNAL HEYECANI

Genç fikirlerin buluştuğu, sözün gücünü ortaya koyan Münazara Çaylak Turnuvası'nın final yarışmaları Halkevi Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yoğun rekabetin, güçlü argümanların ve etkileyici savunmaların sahne aldığı programa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Sinan Taş, Büyükşehir Belediyesi Eğitim Şube Müdürü Fatih Dizdar, eğitmenler ve öğrenciler katılım gösterdi. Final müsabakasıyla tamamlanan turnuvada birinci olan Yeltoğ (Uras Cinemre-Yağız Dayıoğlu) 14 bin TL, ikinci olan Çaylak Takımı (İpek Ekin-Nihal Kocatürk) 10 bin TL, üçüncü olan Duo Lexis (Muhammed Sungur-Ahmet Mirza Bilgen) 6 bin TL, dördüncü olan Takım Yıldızı (Ayşe Nisa Ateş-Beyza Baştürk) 4 bin TL'lik ödülün sahibi oldu. Takımlara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.