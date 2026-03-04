Mühendislik termoplastik reçineleri, katkı maddeleri, elastomerler ve diğer özel malzemelerin önde gelen distribütörü olan Formerra, LLC ('Formerra'), bugün Tom Kelly'nin CEO'su olarak atandığını duyurdu.

ACCESS Newswire / CLEVELAND, OHIO (İGFA) - Özel ve mühendislik malzemeleri alanında 30 yılı aşkın deneyime sahip deneyimli bir yönetici olan Tom, farklılaşmış büyümeyi teşvik etmek için ekiplere liderlik etmesi ve uzun vadeli başarı için kurulmuş yüksek performanslı organizasyonlar inşa etmesiyle tanınmaktadır. Önceki CEO Cathy Dodd, Yönetim Kurulu Özel Danışmanı olarak görevine devam edecek ve Şirkette yatırımcı olarak kalacaktır.

Tom, mühendislik malzemeleri sektöründe küresel işletmeleri ölçeklendirme konusunda güçlü bir geçmişe sahip; kapsamlı ticari, tedarik zinciri ve dağıtım deneyimi getirmektedir. Cabot Microelectronics ve Chemtura'daki önceki rollerinin ardından Tom'un en son görevi, Celanese'de Mühendislik Malzemeleri Kıdemli Başkan Yardımcılığıydı ve burada mühendislik polimerleri ile özel segmentlerde kilit ticari ve operasyonel girişimlere liderlik etti.

Formerra'nın yeni CEO'su olarak yeni görevine güçlü bir liderlik, endüstri öngörüsü ve tedarik zinciri uzmanlığı karışımı getirmektedir.

Tom Kelly, 'Formerra, mühendislik malzemeleri ekosistemindeki olağanüstü insanlar ve tedarikçi ortaklar tarafından desteklenen, teknik bir satış organizasyonu olarak ve müşterileri ilk sıraya koyma konusunda muazzam bir itibar kazandı,' dedi. 'Şirketin güçlü yanlarını geliştirmek ve yeni coğrafyalarda ve komşu malzemelerde yeteneklerini hızlandırmak için bu fırsattan heyecan duyuyorum. Formerra'nın küresel rekabet konumunu güçlendirmek için insanlarımıza, dağıtım ağımıza ve ürün grubu kartımıza yatırım yapmaya devam edeceğiz.'

FORMERRA HAKKINDA

Merkezi Cleveland, Ohio'da bulunan Formerra; mühendislik termoplastik reçineleri, katkı maddeleri, elastomerler ve diğer özel malzemelerin önde gelen distribütörüdür. Formerra; kapsamlı özel malzeme portföyü ve ticari ile teknik uzmanlık, küresel pazar bilgisi ve endüstri lideri lojistik ve hizmet yeteneklerinin katma değerli kombinasyonu ile önde gelen mavi çipli müşterileri ve tedarikçileri desteklemektedir. Formerra; sağlık, tüketici, endüstriyel ve mobilite pazarlarındaki kritik son pazar uygulamaları için son derece uzmanlaşmış teknik, işleme, tasarım ve düzenleyici destek sunmaktadır. Formerra; Kuzey Amerika, Orta Amerika, Avrupa ve Asya'da bulunan 37 depo ve 21 dökme transfer istasyonundan oluşan varlık açısından hafif (asset-light) bir ağ işletmektedir.

KAYNAK: Formerra