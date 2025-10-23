Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin spor altyapısını güçlendirmek için tesisleşme hamlesine bir yenisini daha ekledi. Karasu Limandere Mahallesi'nde sel felaketinde zarar görmüş spor sahası Büyükşehir'le yenilendi. Çim zemin, tel çitler, ışıklandırma sistemleri ve soyunma odalarının tadilatları tamamlanan spor sahası mahalle gençlerinin yüzünü güldürdü.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, spor yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin dört bir yanında başlatılan kapalı spor salonları, yüzme havuzları, mevcut sahaların yenilenmesi, ilçelere kazandırılan futbol, basketbol ve voleybol sahaları gibi onlarca büyük projeler ile Sakarya'nın spor altyapısı güçleniyor.

Bu çalışmalardan bir tanesi Karasu Limandere Mahallesi'nde gerçekleştirildi. 3 yıl önce yaşanan bir sel felaketinde zarar gören Limandere spor sahası uzun zamandır kullanılamıyordu. Seçim çalışmaları sırasında mahalleyi ziyaret eden Başkan Yusuf Alemdar, gençlerden gelen spor sahasının yenilenmesi talebini yerine getireceğinin sözünü bizzat vermişti.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, sahanın zeminini ve tel çitleri yeniledi. Işıklandırma sistemlerinin montajlarını tamamlanmasının ardından soyunma odalarının tadilatlarını bitiren ekipler sahayı tamamen gençler ve çocuklar için hazır hale getirdi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından yenilenen sahalarına kavuşan mahalle gençleri ve mahalle muhtarı görüşlerini dile getirdiler;

Limandere Mahalle Muhtarı Sinan Erbaş, 'Sahamız selden dolayı zarar görmüştü. Seçim zamanı mahalle ziyaretimizde gençler Yusuf Başkanımızdan sahanın yenilenmesini talep etmişti. Çok şükür sahamız yenilendi. Çocukların sevinci her şeye değer ve yeter. Spor alanının mahallemize yeniden kazandırılmasıyla gençlerimiz artık günlerini spor yaparak geçiriyorlar' dedi.