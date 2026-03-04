Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde (TB2L) mücadele eden Karatay Belediyespor Kulübü Basketbol A Takımı, normal sezonun bitimine 2 hafta kala Play-Off biletini garantiledi.

KONYA (İGFA) - İki farklı grup ve 21 takımın mücadele ettiği ligde A Grubu'nda yer alan Karatay ekibi, oynadığı 16 karşılaşmanın 9'unu kazanma başarısı gösterdi. Bu sonuçlarla beraber Karatay Belediyespor, gruplarda ilk 6 sırayı alan takımların Play-Off oynayacağı zorlu bir sezonda son 2 haftaya girilirken Play-Off oynamayı garantiledi.

Sezon başından beri sıkı bir hazırlık süreci geçiren basketbol takımı, şampiyonluk yolunda azimli ve kararlı bir performans sergileyerek 1135 sayı attı. 14 kişilik bir kadro ve 23 yaş ortalamasına sahip olan takım, genç ve dinamik kadrosuyla da dikkat çekti.

Normal sezonun tamamlanmasının ardından eleme usulü oynanacak seriler sonunda ilk 2 takım TBL'ye yükselecek. Yeşil-siyahlılar, gösterdiği istikrarlı performansı devam ettirerek Karatay'ı en iyi şekilde temsil etmeye çalışacak.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Play-Off'lara kalma başarısı gösteren basketbol A takımının gösterdiği başarıdan duyduğu memnuniyeti ifade ederek tebrik etti. Karatay Belediyespor Kulübü'nün mücadele ettiği branşlarda gösterdiği performans ve elde ettiği başarılar ile Karatay'ı en iyi şekilde temsil ettiğini belirten Başkan Kılca, takıma Play-Off yolunda üstün başarılar diledi.