Kocaeli genelinde 36 branş, 141 antrenör, 8 bin 951 sporcu ve 129 milli sporcu ile faaliyetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, ulusal ve uluslararası arenada elde ettiği başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta özellikle taekwondo, karate ve kürek branşlarında gelen dereceler, mavi-beyazlı camiayı bir kez daha gururlandırdı.

KOCAELİ (İGFA) - Ankara Keçiören Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen Yeşilay Türkiye Gençler Final Taekwondo Şampiyonası'nda 70 ilden 639 kulübe bağlı 1.216 sporcu mücadele etti. Zorlu organizasyonda Kağıtspor sporcuları önemli dereceler elde etti.

Livanur Uğur ve Eymen Akyol, gösterdikleri başarılı performansla bronz madalyanın sahibi oldu. Öte yandan Ceylin Naz Durmaz ise performansıyla dikkat çekerek Dünya Şampiyonası seçmelerine davet edildi. Bu davet, kulübün altyapıdan yetiştirdiği sporcuların uluslararası hedeflere emin adımlarla ilerlediğini bir kez daha ortaya koydu.

BÜYÜKLER TÜRKİYE ŞAMPİYONASI'NDA ALTIN VE GÜMÜŞ

26-28 Şubat tarihleri arasında yine Ankara'da düzenlenen Yeşilay Türkiye Büyükler Taekwondo Şampiyonası'nda 70 ilden 639 kulüp ve 1.216 sporcu tatamiye çıktı. Kağıtspor sporcusu olarak yerini alan Zehra Begüm Kavukcuoğlu altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu olurken, Ceren Çetinel ise gümüş madalya elde ederek organizasyonu ikinci sırada tamamladı.

Minder sporlarında olduğu kadar su sporlarında da başarılı olan Kağıtspor'dan bir başarı da kürekten geldi. Kulübün milli kürekçisi Yener Aras, Dünya Salon Kürek Şampiyonası'nda IAR2 Erkekler 1000 metre ve 1 dakika kategorilerinde bronz madalya kazanarak önemli bir uluslararası başarıya imza attı. Dünya çapında güçlü rakiplere karşı elde edilen bu derece, Kağıtspor'un sadece Türkiye'de değil, dünya arenasında da söz sahibi olduğunu gösterdi.

BALKAN ŞAMPİYONASI'NA KAĞITSPOR İMZASI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, uluslararası arenadaki başarılara bir yenisini daha ekledi. Bosna Hersek'te düzenlenen Balkan Büyükler Karate Şampiyonası'nda kulübün başarılı sporcusu Ahmet Yiğit Halıcı, 75 kilo kumite kategorisinde Balkan ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Büyük Erkekler Takım Kumite kategorisinde mücadele eden Ahmet Bulut, Kadir Kaan Bekler ve Ahmet Yiğit Halıcı ise bronz madalya elde ederek Balkan üçüncüsü olma başarısı gösterdi.