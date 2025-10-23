Türkiye Basketbol 2. Ligi'nin ikinci haftasında Büyükşehir Basketbol takımı, ABB EGO Spor'a konuk olacak. 24 Ekim Cuma günü oynanacak mücadele saat 14.00'dabaşlayacak.
SAKARYA (İGFA) - Türkiye Erkekler Basketbol Ligi'ne fırtına gibi başlangıç yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı, ligin ikinci hafta mücadelesinde ABB Ego Spor'a konuk olacak.
24 Ekim Cuma günü Mamak Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 14.00'da başlayacak. Ankara deplasmanına çıkacak Büyükşehir'in dev adamları, parkeden zaferle ayrılmak için sahaya çıkacak.
Ligin ilk haftasında sahasında Güngören Dorukspor'u 100-63'lük skorla mağlup eden Büyükşehir Basketbol, sezona güçlü bir başlangıç yapmıştı.