Ligin ilk haftasında sahasında Güngören Dorukspor'u 100-63'lük skorla mağlup eden Büyükşehir Basketbol, sezona güçlü bir başlangıç yapmıştı.

24 Ekim Cuma günü Mamak Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 14.00'da başlayacak. Ankara deplasmanına çıkacak Büyükşehir'in dev adamları, parkeden zaferle ayrılmak için sahaya çıkacak.

SAKARYA (İGFA) - Türkiye Erkekler Basketbol Ligi'ne fırtına gibi başlangıç yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı, ligin ikinci hafta mücadelesinde ABB Ego Spor'a konuk olacak.

