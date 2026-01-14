Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında öğrenciler ve ailelere yönelik farkındalık çalışmaları gerçekleştirdi. Karapürçek ve Adapazarı'ndaki okullarda düzenlenen etkinliklerde öğrenciler, görme engellilerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukları deneyimleyerek empati kurdu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin ve ailelerinin hayatlarına dokunan çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından, 7-14 Ocak tarihleri arasında kutlanan Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla farkındalık etkinlikleri düzenlendi.

Karapürçek ilçesi Atatürk İlkokulu ile Adapazarı ilçesi Çökekler İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirilen etkinliklerde öğrencilere, görme engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorluklar uygulamalı olarak anlatıldı. Etkinliklerle, öğrencilerde empati duygusunun güçlendirilmesi ve toplumsal duyarlılığın artırılması hedeflendi.

Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü personelleri tarafından düzenlenen programda öğrenciler; 'göz bandı ile yön bulma', 'dokun, hisset, tahmin et', 'ses ile yön bulma' ve 'göz bandı ile su doldurma' gibi oyunlara katılarak görme engelli bireylerin yaşadığı deneyimleri birebir hissetme imkânı buldu.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında görme engelli bireyler ve ailelerine yönelik ziyaretler de gerçekleştirdi. Samimi bir ortamda yapılan ziyaretlerde ailelerin talep ve beklentileri dinlenirken, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın selamları da iletildi.