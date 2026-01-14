Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Yetenek Kaşifi Projesi'nin testleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in katılımıyla gerçekleştirildi.

GAZİANTEP (İGFA) - Çocukların bilişsel ve sportif becerilerini analiz ederek yetenekleri doğrultusunda eğitim almalarını sağlamayı amaçlayan Yetenek Kaşifi Projesi tüm hızıyla devam ediyor. Toplumu ve aileleri bilinçlendirmek, etkili, verimli ve bilimsel temelli bir toplumsal planlama oluşturmak amacıyla hayata geçirilen projede, geleceğin yeteneklerini keşfetmeye yönelik test süreci başladı.

Başvurularını https://yetenekkasifi.gaziantep.bel.tr adresi üzerinden yapan veliler, süreç sonunda Yeşilevler Spor Salonu'nda sportif, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Eğitim ve Sanat Merkezi'nde ise bilişsel testlere katıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de test sürecini yerinde takip etti. Çıkan sonuçları velilerle birlikte inceleyen Başkan Şahin, elde edilen veriler doğrultusunda uzmanlarla birlikte yönlendirmelerde bulundu.

ŞAHİN: YENİ DÖNEMİN KODU: ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK

Proje ile elde edilen sonuçlar ışığında öne çıkan 5 branşa yönlendirmeler yapıldığı ve bunun için tesislerden yararlanıldığını belirten Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin şu ifadeleri kullandı:

'Önce bu tesislerin oluşması gerekiyordu. Gidecek tesis yoksa dilek ve temenni oluyor. Biz şu anda ulaşılabilir tesisleri yaptık. Artık yeni dönemin kodları öngörülebilirlik. Öngörülebilir çocuğun gelecekte nasıl bir başarılı birey ve mutlu birey olmasını öngörüyoruz. Bu öngörüyü deneme yanılmayla yapmak istemiyorum. Tamamen bilimsel bir çalışma yapıyoruz. Rabbim her çocuğa ayrı bir güzellik vermiş. Her birinin ayrı bir yeteneği var ve bunlar keşfedilmeyi bekliyor. Tesadüflerle, deneme yanılmalarla değil, tamamen bilimsel yöntemlerle çocuklarımızın motorik gücüne göre, doğuştan gelen yeteneğine göre, kilosuna, kol boyuna, bacak boyuna, hızlı atlamasına, direnme gücüne göre bu çocuğun gelecekte hangi alanda ihtisaslaşacağını bize işaret veriyor. Gücünü hisset, yeteneğini keşfet. yetenekkaşifi.gaziantep.bel.tr ye başvurmaları çok önemli.'

ÇOCUK KENDİ YETENEĞİNİ KEŞFETTİĞİNİ HİSSETTİĞİNDE MUTLU OLUYOR

Taramalar sonrası sürece de değinen Başkan Şahin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Geldik yeteneğimizi keşfettik. Bundan sonra kümeleştireceğiz, kulüpleştireceğiz. O kulübe dair hocalarımız yüzme antrenörleri başında olacak. Çocukların ilk hediyelerini de biz vereceğiz. Gerisi annenin, babanın, hocanın ve çocuğun koordinasyonu. Bu bir planlama işi. Yaşamı planlama, hayatı planlama, çocuğa dair yetenekleri geleceğe götürme. Günün sonunda ne oluyor? Mutlu bireyler. Huzurlu nesil. En temel ihtiyacımız bu. Çocuk kendi yeteneğini keşfettiğini hissettiğinde mutlu oluyor. Kendi sevdiği işleri yaptığı zaman da başarılı oluyor. Her çocuk bizim çocuğumuz. Hangi mahallede olursa olsun o yeteneğini keşfedip, kümeleştirip, kaynağımız oraya odaklayıp, bu çocuğa dair gücü hissetmesini, keşfetmesini ve bunun bir kalkınma modeline dönüşmesi.'

TEST SONUCUNDA ÖNE ÇIKAN BRANŞLAR BELİRLENİYOR

Bilişsel ve sportif alanlarda yapılan testlerde elde edilen sonuçlar; kız ve erkek çocuklar için ayrı ayrı, 5,5 yaş ile 6 yaş 11 ay arasındaki çocuklarda ise ay bazında değerlendirilerek puanlanıyor.

Elde edilen veriler, il genelinde uygulanabilecek spor branşlarını kapsayan katsayı algoritması ile analiz ediliyor. Bu analiz sonucunda 28 branş arasından çocuğun öne çıktığı 5 branş belirlenerek yönlendirmeler yapılıyor.

Çocuğun ve velinin istek ve ilgisi doğrultusunda, tespit edilen branşlara ilişkin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kurslarına yönlendirme sağlanıyor ve çocukların eğitim hayatı boyunca desteklenmesi ve takibi yapılıyor.

Testler sonucunda herhangi bir spor dalında üstün yetenek sergilediği belirlenen çocuklar ise belediyenin spor kulübüne yönlendirilerek, uzman antrenörler eşliğinde gelişimlerini sürdürüyor. Bu uygulamayla, çocukların en yetenekli oldukları alanların erken yaşta keşfedilmesi ve doğru branşlara yönlendirilmesi hedefleniyor.