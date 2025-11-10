Sakarya Büyükşehir Belediyesi, doğa tutkunlarını Sakarya'nın eşsiz doğasoyla bir araya getirmeye devam ediyor.Sonbahar Doğa Yürüyüşleri kapsamında bu hafta sonu rotalar Karagöl Yaylası ve Sultanpınarı Yaylası oldu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Sonbahar Doğa Yürüyüşleri, Karagöl ve Sultanpınarı parkurlarıyla unutulmaz bir hafta sonuna sahne oldu. Katılımcılar, 16 kilometrelik yürüyüş boyunca sonbaharın tüm renkleri arasında benzersiz bir doğa deneyimi yaşadı.

Doğaseverler, Karagöl Yaylası'nda başlayan yürüyüşte sonbaharın büyüleyici renkleri eşliğinde doğanın tüm güzelliklerini keşfetti. Oksijen dolu yayla havasında kilometrelerce yürüyen ekip, rotanın her noktasında yeşil, sarı ve kızıl tonlarının oluşturduğu eşsiz manzaraların tadını çıkardı.

16 KİLOMETRELİK DOĞA YOLCULUĞU

Katılımcılar, Karagöl'den Sultanpınarı'na uzanan 16 kilometrelik parkurda çam, kayın ve meşe ağaçlarıyla dolu sık ormanları sonbahar renkleri eşliğinde yürüdü. Yol boyunca bölgenin zengin bitki örtüsünü ve yaban hayatını gözlemleyen doğaseverler, geniş düzlükleriyle ünlü Sultanpınarı Yaylası'nda günün finalini yaparak Sakarya'nın doğal güzelliklerini fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi'nin doğayla iç içe etkinlikleri kapsamında düzenlediği Sonbahar Doğa Yürüyüşleri 16 Kasım Pazar günü Eski Yayla - Akçay Barajı parkuruyla devam edecek.