Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 87. yıldönümünde bugün tüm yurtta olduğu gibi İnegöl'de de düzenlenen törenlerle anıldı.

BURSA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, hayata gözlerini yumduğu 10 Kasım 1938'in 87'nci yıldönümünde tüm yurtta düzenlenen törenlerle anıldı. İnegöl'de gerçekleştirilen törenlere; İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar, siyasi parti başkan ve yöneticileri, gaziler, kurum müdürleri, öğrenciler ve öğretmenler katılım gösterdi.

09.05'TE TÜM İNEGÖL SAYGIYA DURDU

İlk tören sabah saat 08.45'te Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Saat 08.50'de Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenkleri anıta sunuldu. Saat 09.05'de sirenler eşliğinde Ata'ya iki dakikalık saygı duruşunun ardından, İstiklâl Marşı okundu. Sirenlerin çaldığı sırada çevrede hareket halinde olan araçların sürücüleri, vatandaşlar, yayalar, yaşlılar, çalışanlar saygı duruşunda bulundular. İstiklâl Marşı'nın okunması ile Anıt önündeki tören sona erdi.

Programın ikinci bölümü ise Bakyapı Hacı Ali Bakgör Ortaokulu organizasyonuyla İnegöl Belediyesi Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi konferans salonunda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Tören daha sonra şiirlerle devam ederken, ilçe genelinde yapılan Atatürk konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödülleri de burada takdim edildi. 'Bir Çocuğun Gözünden Atatürk' konulu gösteri ise salondakilerin büyük beğenisini topladı.