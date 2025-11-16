Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda tarihi bir dönemin başlangıcını kamuoyu ile paylaştığı dev projelerle yapıyor. Şehir tarihinin en büyük ulaşım projesi iseYazlık Katlı Kavşağıile hayata geçirilecek.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da ciddi bir trafik yükünün oluştuğu şehrin en kritik kavşak noktası, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın müjdesini verdiği Yazlık Katlı Kavşağı projesiyle modernize edilecek ve bölge trafiği rahatlayacak.

Başkan Alemdar, Yazlık Katlı Kavşağı'nın inşa süreci başlarken Prof. Dr. Sebahattin Zaim Bulvarı'na Yenikent'ten şehir merkezine transit geçişleri sağlayacak köprü ve duble yol inşa edileceğini müjdeledi. Başkan Alemdar, 'Yenikent'ten gelen vatandaşlarımızı şehir merkezine kesintisiz bağlayacak olan ve Yazlık Katlı Kavşağı ile entegre olacak alternatif bir köprü ve geniş duble yol projemizi hayata geçiriyoruz. Ulaşımda bütüncül yaklaşımla çalışmalarımıza devam edeceğiz' dedi.

11 metre genişliğe, 45 metre uzunluğa sahip olacak proje sürücüleri Çevre Yolu ile Ahmet Yesevi Caddesi'ne ulaştıracak, yayalar asansör sistemiyle Metrobüs Durağı'na entegre edilecek. Alemdar, bu çalışmadan önce inşa sürecinde yaşanabilecek trafik aksamalarını önlemek için yeni planlamalar yaptıklarını belirterek Yenikent Bölgesi'ni şehir merkezine transit şekilde bağlayacak köprü ile duble yol müjdesini paylaştı.

Prof. Dr. Sebahattin Zaim Bulvarı çarşı istikametinde Yazlık Kavşağı mevkiinden itibaren inşa edilecek 11 metre genişliğe, 45 metre uzunluğa sahip yeni köprü binlerce aracı Çevre Yolu Caddesi ile Ahmet Yesevi Caddesi'ne (Şeker Mahallesi) bağlayarak merkeze girişleri sağlayacak.

Köprü sonrasında ise 25 metre genişliğe sahip iki şeritli gidiş-gelişe sahip bölünmüş yol, merkeze gidiş trafiğinde önemli bir alternatif olacak. Öte yandan bu köprü ve duble yol, yayalar için de Yazlık Metrobüs Durağı'na entegre edilerek toplu taşımayı kullanmak isteyenlere asansör sistemiyle hizmet edecek.

'ULAŞIM PROJELERİMİZ BÜTÜNSEL YAKLAŞIMLA SONUCA ULAŞACAK'

Projeyle ilgili konuşan Başkan Alemdar, 'Tarihi bir adım atarak Yazlık Kavşağı'nı en modern ulaşım teknikleriyle modernize edecek ve binlerce araçlık yükü rahatlıkla sağlayabilecek bir kavşak noktasına dönüştüreceğiz. Ulaşımda aksamaların önlenmesi için ise bir dizi planlamalar yapıyoruz. İlk adımı Yenikent Bölgesi'nden şehir merkezine ulaşım sağlayacak araçları alternatif bir çıkış noktası ve duble yol inşa ederek atıyoruz. Prof. Dr. Sebahattin Zaim Bulvarı'ndan merkez istikametine giden vatandaşlarımız artık yeni köprü ve duble yola bağlanarak kavşak trafiğine girmeden yoluna devam edebilecek. Bu projeyi aynı zamanda Yazlık Kavşağı Metrobüs Durağı'na entegre ederek köprüdeki yaya trafiğini istasyona rahatlıkla ulaştıracak ve bu noktada bir asansör sistemi devreye alacağız. Konuyla ilgili projemiz hazır ve ihale süreci kısa süre içinde tamamlanacak. Ulaşımda bütünsel yaklaşımla başlattığımız projelerimiz tamamlandığında birbirine entegre şekilde yepyeni bir ulaşım sistemini ortaya koyacak. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun' dedi.