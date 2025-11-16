Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği'nde turp yaprakları için düzenlemeler yapıldı. Büyük ve küçük turp yaprakları ile ilgili kodlar eklenirken, Ek-2 ve Ek-4 tabloları revize edildi, gıda güvenliği standartları yükseltildi.

ANKARA (İGFA) - arım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı. Bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle büyük ve küçük turp yapraklarının pestisit kalıntı limitlerine ilişkin kod numaraları güncellendi.

Buna göre, büyük turp yaprakları (Raphanus sativus var. longipinnatus ve var. niger) tanımlanırken, Ardından 0251060-001 kodundan sonra yeni satır eklendi: Küçük turp yaprakları (Raphanus sativus var. radicula).

Ayrıca, yönetmeliğin Ek-2 ve Ek-4 bölümleri de güncellenmiş durumda. Değişiklikler, yönetmeliğin yayımı tarihinde yürürlüğe girdi ve uygulamayı Tarım ve Orman Bakanı yürütecek.

Değişiklik, turp çeşitlerinin yapraklarında pestisit kalıntılarının doğru analizini sağlayarak uluslararası standartlara uyumu artırdı. Büyük ve küçük yapraklı türlerin ayrıştırılması, analiz hassasiyetini yükseltiyor; raf ömrü boyunca eski stoklar piyasada kalabilecek. Bakanlık, 'Tüketicinin yüksek seviyede korunması' amacıyla denetimleri sıkılaştırdı.