Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Çekmeköy'de uğradığı saldırı sonucu vefat eden öğretmen Fatma Nur Çelik için başsağlığı dileklerini ileterek, öğretmenlere yönelik şiddetin hiçbir mazereti olamayacağını vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Çekmeköy'de bir lisede uğradığı menfur saldırı sonucu hayatını kaybeden Fatma Nur Çelik için, merhum öğretmenin ailesi ve yakınlarına sabır dileyerek, eğitim camiasına başsağlığı temennisinde bulundu.

'Elleri öpülesi öğretmenlerimize yönelik şiddetin hiçbir gerekçesi, hiçbir mazereti olamaz' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, 'Bırakın şiddeti; Hz. Ali Efendimizin 'Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum' buyurduğu öğretmene, hocaya yönelik saygısızlık etmek bile inancımızda ve kültürümüzde kabul edilmez bir davranıştır' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ev Sahibi Türkiye: Ankara 31 Bin 73 Konut Kura Çekim Töreni'nde konuşuyor:



'Dün İstanbul Çekmeköy'de bir lisede uğradığı menfur saldırıda vefat eden Fatma Nur Çelik öğretmenimize Rabbimden gani gani rahmet diliyorum. Merhum:

Olayla ilgili adli ve idari süreçlerin başlatıldığını belirten Erdoğan, failin hak ettiği cezayı alması için gerekenin yapılacağını vurgulayarak, Ayrıca, aynı saldırıda yaralanan öğretmen ve öğrenci için de Yüce Allah'tan acil şifalar diledi.