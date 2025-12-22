Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Serdar Akgün ve yönetimini ağırladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti İl Gençlik Kolları'nı makamında ağırladı. Gençlerle Sakarya'nın geleceğini konuşan Başkan Alemdar, 'Sizin gayretiniz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çeyrek asırdır devam eden bu davayı ileriye taşıyacaktır. Bu ülke, bu şehir hepimizin. Gençlerimizin yarınlarını hep birlikte inşa edeceğiz' dedi. Alemdar, şehre imza niteliği taşıyan Şehir Kütüphanesi, Bilim Merkezi, AKM, AFA ile kapalı spor salonları ile spor sahası projelerini anlattı.

BÜYÜKŞEHİR'İN GENÇLİK PROJELERİ

Alemdar, şehrin geleceğine yön verecek projeler arasında yer alan 1 Milyon Kitaplı Şehir Kütüphanesi, Bilim Merkezi, spor salonları, spor sahaları, yüzme havuzları, AFA Kültür ve Kongre Merkezi ile AKM gibi yatırımlardan söz etti.

Gençlere seslenen Alemdar, 'Şunu net bir şekilde ifade etmeliyim ki, bugün ektiğimiz tohumlar gelecekte meyvelerini en iyi şekilde verecektir. Dolayısıyla siz gençlerimizin bugünden gayretle çalışması, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çeyrek asırdır devam eden bu davayı daha da ileriye taşıyacaktır. Bu ülke ve bu şehir hepimizin. İnşallah şehrimizde gençlerimizin yarınlarını hep birlikte inşa edeceğiz.' dedi.

'DONANIMLI VE ÜRETEN BİR GENÇLİK:'

Gençlere kaliteli bir gelecek inşa etmek için Türkiye Yüzyılı vizyonuyla çalıştıklarını belirten Alemdar, 'Sakarya'mızda Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonuyla hareket ediyoruz. Spor yatırımlarından bilim merkezine, bir milyon kitaplı şehir kütüphanesinden kongre merkezilerine, sosyal projelerden gençlerimizin eğitim hayatına dokunacak birçok proje ve yatırımı hayata geçiriyoruz. Sizler ülkemizin geleceğinde daha nice sorumluluklar üstleneceksiniz, bizler de bu sorumluluklara karşı sizlere en iyi olanakları sunarak daha donanımlı ve üretebilen bir gençlik hedefliyoruz' diye konuştu.

'DAHA MÜREFFEH BİR GELECEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ:'

İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Serdar Akgün ise, 'Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla Sakarya'da umudu büyüten bir gençlik inşa ediyoruz. İnandığımız değerler doğrultusunda adil, güçlü ve daha müreffeh bir gelecek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah bu davanın genç neferleri olarak birlikte üretecek hem şehrimiz hem de ülkemiz için birlikte mücadele edeceğiz' dedi.

Ziyaret, günün anısına hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.