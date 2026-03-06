Erzurum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın Muhasebe Haftası kapsamında düzenlediği iftar programında meslek mensupları bir araya geldi. Programda mesleğin ekonomideki rolü vurgulanırken, LÖSEV de Erzurum'daki yeni temsilciliği hakkında bilgi verdi.

Gamze İSPİRLİ / ERZURUM (İGFA) - Erzurum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından 1-7 Mart Muhasebe Haftası kapsamında iftar programı düzenlendi.

Erzurum'da gerçekleştirilen programa çok sayıda mali müşavir, muhasebe çalışanı ve davetli katıldı. Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen programda meslek mensupları aynı sofrada buluşarak birlik ve dayanışma mesajı verdi.

Programda konuşan Erzurum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Aykut Özbek, Muhasebe Haftası'nın mesleğin önemini hatırlatmak açısından önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Muhasebenin yalnızca kayıt tutmakla sınırlı olmadığını vurgulayan Özbek, mali müşavirlerin işletmelerin mali yapısını analiz ederek kaynakların etkin kullanımına ve sürdürülebilir büyümeye katkı sağladığını ifade etti.

Meslek mensuplarının değişen mevzuat ve dijital dönüşüm sürecine rağmen görevlerini özveriyle sürdürdüğünü belirten Özbek, özellikle e-dönüşüm uygulamalarıyla birlikte muhasebe mesleğinin teknolojiyi etkin kullanan ve sürekli kendini yenileyen bir yapıya kavuştuğunu dile getirdi. Özbek ayrıca, mali müşavirlerin vergi bilincinin oluşması ve mali disiplinin sağlanmasında önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

İftar programında LÖSEV yetkilileri de katılımcılara bilgilendirmede bulundu. Yetkililer, 2025 yılı itibarıyla Erzurum'da LÖSEV temsilciliğinin kurulduğunu belirterek lösemi başta olmak üzere kanser hastaları ve ailelerine yönelik destek çalışmalarının sürdürüleceğini ifade etti.