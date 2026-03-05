Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Halkevi Gençlik Merkezi Tiyatro Kulübü öğrencileri tarafından sahnelenen 'Yüzyılın İyiliği: Körfezin Kalbi' adlı tiyatro oyununu izleyen İyilik Kılavuzu yarışmacıları, dip çamuru temizliğiyle yeniden nefes alan Körfez'in hikâyesine tanıklık etti.

KOCAELİ (İGFA) - Ramazan ayının manevi atmosferinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Sözünü tut, sözünü hatırla, kendine bir iyilik yap' ana sloganıyla hayata geçirilen İyilik Kılavuzu Projesi, Kocaeli'nin gençlerini şehrin dört bir yanında iyilikte buluşturuyor.

Ramazan ayı boyunca 33 gün sürecek ve toplam 1.500 gencin yer aldığı yarışmada 300 takım; rahmet, selam, şehadet, şefkat, sıhhat ve şükür gibi Ramazan'ın manevi ruhunu yansıtan 33 kavram doğrultusunda çeşitli görevleri yerine getiriyor.

'KÖRFEZ'İN KALBİ' SAHNEYE TAŞINDI

İyilik Kılavuzu Yarışması kapsamında kentte iyilik rüzgârları estiren öğrenciler, Kocaeli Kongre Merkezi'nde Halkevi Gençlik Merkezi Tiyatro Kulübü tarafından sahnelenen 'Yüzyılın İyiliği: Körfezin Kalbi' adlı tiyatro oyununu izledi. Dip Çamuru Temizleme Projesi'nin İzmit Körfezi'ni nasıl yeniden ayağa kaldırdığını anlatan oyun öncesinde fuaye alanında Kılavuz Gençlik Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan 'En İyi Yüzler Sergisi' gezildi.

Programın devamında öğrenciler iftar sofrasında bir araya gelerek oruçlarını açtı.

'Körfez'in Kalbi Dip Çamuru Projesi' temasıyla hazırlanan oyunun senaryosu Halkevi Gençlik Merkezi Senaryo Atölyesi öğrencileri tarafından kaleme alındı. Rabi Tunç'un yazdığı, Emirhan Dünya'nın yönettiği oyunun oyuncu kadrosu Halkevi Gençlik Merkezi Tiyatro Kulübü öğrencilerinden oluştu. İnsanların dev makinelerle İzmit Körfezi'ne yeniden nefes aldırmak için verdiği mücadeleyi ve dipteki yorgun çamurun temizlenmesini sahneye taşıyan oyun, izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.

Yüzyılın iyiliğini anlatan özel oyunda izleyiciler, dip çamuru temizliğiyle yeniden nefes alan Körfez'in hikâyesine tanıklık ederken, bir şehrin denizine sahip çıkmasının emeğin ve kararlılığın nasıl umuda dönüştüğünü birlikte hissetti. Programın sonunda Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Raşit Fidan ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem oyunculara çiçek takdim etti.