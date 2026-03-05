Artvin Ticaret Borsası Başkanı Osman Akyürek, Hopa Hemşin Yaylaları, Kültür, Turizm ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Yüksel Ustabaş ile başkan yardımcısı Aydın Tatar'ı makamında kabul etti.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Yener Balkaya'nın da hazır bulunduğu ziyarette, Hopa Hemşin Yaylaları, Kültür, Turizm ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Yüksel Ustabaş, derneğin kuruluş amacı ve faaliyetleri hakkında Artvin Ticaret Borsası Başkanı Osman Akyürek'e bilgi verdi.

Ustabaş, yayla yollarının daha da konforlu hale getirilmesi noktasında dernek olarak yardım kampanyası başlattıklarını ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Akyürek, Artvin'de yayla kültürünün çok değerli olduğunu belirterek, 'Yeryüzü cenneti ilimiz Artvin'de yaylalarımız bizler için çok kıymetlidir. Hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimiz yaylalarda besicilik yaparak geçimlerini sağlıyorlar. Aynı zamanda şehir ve çalışma stresinden bulanan insanlarımız baharla birlikte yaylalara akın ederek nefes alma fırsatı buluyorlar. Yaylalarımız içinde barındırdığı doğal güzellikleriyle de ziyaretçilerine huzur ve yaşama sevinci veriyor. Dernek yönetimine çalışmalarında kolaylık ve başarılar dilerim.' dedi.

Ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.