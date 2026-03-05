Kocaeli Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçede yaşanan elektrik kesintilerine kalıcı çözüm üretebilmek adına SEDAŞ yetkilileriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Çayırova'nın geleceğine dair birçok yatırımı hayata geçiren ve ilçenin sorunlarına yönelik çözümleri Çayırova'ya kazandıran Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, bu kez de SEDAŞ yetkilileriyle bir araya geldi.

İlçede yaşanan elektrik kesintilerine kalıcı çözüm bulmak adına Çayırova Belediyesi'nde gerçekleştirilen toplantıya Başkan Çiftçi'nin yanı sıra SEDAŞ Bölge Müdürü Gökhan Öztürk, SEDAŞ Planlama Müdürü Ayşegül Kara, SEDAŞ Kamulaştırma Sorumlusu Erdinç Yılmaz, SEDAŞ Yatırım Planlama Uzmanı Nurullah Özü, SEDAŞ Gebze-Çayırova Operasyon Müdürü Erhan Zığarlı ve Çayırova Belediyesi yetkilileri katılım sağladı.

İlçede elektrik sorunu yaşanan noktaların masaya yatırıldığı toplantıda, kısa ve orta vadede sorunların çözümü için yapılması planlanan yatırımlar hakkında görüş alışverişi gerçekleştirildi.

TRAFO YATIRIMLARI VE TRAFO GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

18 farklı noktada yapılması planlanan trafo yatırımı ve trafo güçlendirme çalışmaları üzerine yapılan istişare akabinde toplantı sona erdi.

Kocaeli Çayırova'daki elektrik kesinti sorunlarına kalıcı çözüm sunabilmek adına gerçekleştirilen toplantı sonrasında, açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 'SEDAŞ Gebze Bölge Müdürü Gökhan Öztürk ve ekibiyle bir araya gelerek, ilçemizde yaşanan elektrik kesintilerine kalıcı çözümler üretmek adına planlanan yeni trafo yatırımları ve trafo güçlendirme çalışmalarını değerlendirdik' dedi.