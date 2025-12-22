Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik vizyonuyla hayata geçirdiği Anne Kart projesi, kısa sürede büyük bir kitleye ulaştı. 0-5 yaş arası çocuğu olan ve ekonomik desteğe ihtiyaç duyan 15 bin 637 anne, toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanmaya başladı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi; Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra gibi halkın bütçesine doğrudan dokunan projelerine bir yenisini daha ekledi.

Ekim 2024'te başlatılan Anne Kart projesi kapsamında annelere, şehir içi toplu taşımada geçerli olmak üzere aylık 60 ücretsiz biniş hakkı tanınıyor. Anneler, çocuklarıyla birlikte hastane, park veya sosyal alanlara giderken ulaşım maliyetini düşünmeden güvenle seyahat edebiliyor.

Anne Kart, annelerin çocuklarıyla birlikte şehri daha kolay dolaşmalarına imkân tanırken, sosyalleşmelerine de katkı sağlıyor. Projenin sunduğu ekonomik avantaj sayesinde, 15 bin 637 anneye aylık toplam 300 bine yaklaşan ücretsiz ulaşım desteği sunuluyor. Yeni yıl itibariyle bu sayının 17 bine çıkarak daha fazla ihtiyaç sahibi annenin projeden yararlanması hedefleniyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Anne Kart'ın aileler için önemli bir destek olduğunu belirterek şöyle konuştu: 'Annelerimiz, bu kart sayesinde her ay 60 ücretsiz biniş hakkıyla toplu ulaşımı rahatça kullanabiliyor. Biz sosyal belediyeciliği günlük hayata dokunan projelerle somutlaştırıyoruz. Ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiğimiz bu süreçte vatandaşlarımızın yükünü hafifletmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Anne Kart projemizle hem annelerimizin hem de aile bütçelerinin yanında olmaya devam edeceğiz.'