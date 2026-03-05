Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla Kocaeli'de Dünya Yetimler Günü dolayısıyla düzenlenen iftar programında yetim çocuklar ve aileleri aynı sofrada buluştu. Programda konuşan Bakan Göktaş, 'Yetimlerimiz asla yetim değildir. Onların yanında devlet ve bizler varız' dedi.

KOCAELİ (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla Kocaeli'de Dünya Yetimler Günü dolayısıyla anlamlı bir iftar programı düzenlendi.

Başiskele ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen programda yetim çocuklar ve aileleri aynı sofrada buluşarak Ramazan'ın paylaşma ve dayanışma ruhunu birlikte yaşadı. Programa Bakan Göktaş'ın yanı sıra İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Başiskele Kaymakamı Soner Şenel, Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir ile İbrahim Karaosmanoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

YETİM ÇOCUKLARLA YAKINDAN İLGİLENİLDİ

Ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışma ruhunun ön plana çıktığı programda protokol üyeleri yetim çocuklarla birlikte iftar yaptı. Katılımcılar çocuklarla sohbet ederek yakından ilgilendi ve onlara yalnız olmadıklarını hissettirdi. Duygusal anların yaşandığı buluşma, yoğun ilgi gördü.

Programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ramazan ayının toplumdaki dayanışma duygularını güçlendirdiğini belirterek yetim çocukların her zaman devletin himayesinde olduğunu vurguladı. Kocaeli'nin üretimi ve emeğiyle güçlü bir şehir olduğunu ifade eden Bakan Göktaş, 'Emeğiyle büyüyen, üretimiyle güçlenen Kocaeli aynı zamanda paylaşma kültürüyle de öne çıkan kıymetli bir şehir. Ramazan ayı bizlere insan olmanın özünü ve birbirimize duyduğumuz sorumluluğu yeniden hatırlatıyor' dedi.

Çocukların Türkiye'nin geleceği olduğunu belirten Göktaş, eğitimden sağlığa, spordan sanata kadar birçok alanda çocukların imkanlarını genişletmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi. 'Yetimlerimiz asla yetim değildir' diyen Göktaş, 'Onların yanında devlet ve bizler varız. Her bir çocuğumuzun geleceğe umutla bakacağı güçlü bir Türkiye için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.

'RAMAZAN'IN RUHUNU BİRLİKTE YAŞIYORUZ'

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş da Ramazan ayının birlik ve beraberliği güçlendiren önemli bir zaman dilimi olduğunu belirterek yetim çocuklarla aynı sofrayı paylaşmanın anlamlı olduğunu söyledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş ise Ramazan ayının toplumsal dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı dönemlerden biri olduğunu ifade etti.