İstanbul Maltepe Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Fındıklı Mahalle Evi, eğitimden sosyal etkinliklere uzanan geniş hizmet yelpazesiyle mahalle sakinlerinin buluşma noktası olmaya devam ediyor.

İSTANBUL (İGFA) - Öğrenciler yalnızca ders desteği almakla kalmıyor; aynı zamanda bireysel olarak ders çalışabilecekleri alanlardan da faydalanabiliyor.

Eğitim Evi, düzenlediği münazara programları, Yerli Malı Haftası etkinlikleri ve yeni yıl organizasyonlarıyla mahallenin sosyal ve kültürel gelişimlerine de katkı sunuyor.

Fındıklı Mahalle Evi, yediden yetmişe her yaştan vatandaşa kapılarını açıyor. Gençlere yönelik İngilizce atölyeleri ve bilim etkinlikleri, kendini geliştirmek isteyen öğrenciler için önemli fırsatlar yaratıyor.

Böylece merkez, yalnızca bir ders destek noktası değil, aynı zamanda öğrenmenin ve üretmenin adresi haline geliyor.

Mahalle ölçeğinde güçlü bir eğitim ve dayanışma modeli sunan Fındıklı Mahalle Evi, Maltepe'de toplumsal gelişime katkı sağlamayı sürdürüyor.

Öte yandan hafta içi her gün 08.30-17.00 saatleri arasında hizmet veren kütüphane, tüm vatandaşların kullanımına açık olarak bilgiye erişimi kolaylaştırıyor.