Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kente modern, sağlıklı ve işlevsel bir alışveriş alanı kazandırma hedefi doğrultusunda önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. Yapımı süren Kurtuluş Kapalı Pazar Yeri projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

ESKİŞEHİR (İGFA) - 2025 yılının Ağustos ayında temeli atılan projede, mevsim şartlarına uygun şekilde planlanan imalatlar titizlikle yürütülüyor.

İnşaat sürecinde hem çevredeki yolların hem de bölgedeki esnafın güvenliği ön planda tutuluyor. Bu kapsamda yaklaşık 320 adet iksa çalışması gerçekleştirildi.

Yapının stabilitesini sağlamak amacıyla 10 metre uzunluğunda, 80 santimetre çapında bin 300 adet dairesel kazık imal edildi.

Projenin yapı stabilitesini güçlendiren bu çalışmaların ardından yalıtım işlemleri tamamlandı. Şu anda sahada yaklaşık 600 tonluk temel demir imalatı sürüyor. Planlanan takvim doğrultusunda Mart ayı içerisinde yaklaşık 5 bin metreküplük betonun tek seferde dökülerek temel aşamasının tamamlanması hedefleniyor.

MODERN BİR GÖRÜNÜME KAVUŞACAK

Projede, 15 bin 881 metrekarelik inşaat alanı yer alıyor. Yeni Pazar yeri; bodrum kat, zemin kat ve asma kat olmak üzere üç kattan oluşacak. Bodrum katta; 143 araç kapasiteli otopark yer alacak. Bu kapasitenin 6'sı engelli bireylere ayrılmış olacak. Minimum 420 cm kat yüksekliği sayesinde otopark, büyük araçların girişine de uygun şekilde yapılacak.

Zemin katta; 216 adet pazarcı tezgâhı için ayrılmış alan bulunacak. Ayrıca doğrudan sokağa cepheli 17 şarküteri dükkânı ve sadece balıkçılara tahsis edilmiş alanda 27 balıkçı dükkânı yer alacak.

Asma katta; bin 705 metrekarelik alana sahip asma kat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kullanımına yönelik özel alanlar içerecek.

Kurtuluş Kapalı Pazar Yeri Projesi, hem modern mimarisi hem de fonksiyonel kullanım alanları ile Eskişehir'e değer katacak önemli yatırımlar arasında yerini almaya hazırlanıyor.