SASKİ, yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımı ile 2025 yılında 900 bin kilovat/saat elektrik üretti. Suyun ve güneşin gücü ile elde edilen enerji ile kurum bünyesindeki tesislerin elektrik ihtiyacı karşılanırken aynı zamanda 114 milyon liralık gelir sağlandı.

SAKARYA (İGFA) - SASKİ, bünyesindeki tesislerin elektrik ihtiyacını doğanın kendi döngüsünden elde ederek temiz enerji vizyonunu 2025 yılında zirveye taşıdı. Fosil yakıtlar yerine suyun ve güneşin gücünü kullanan kurum, bu stratejisiyle hem karbon ayak izini azalttı hem de artan enerji maliyetlerine karşı kurum bütçesine devasa bir katkı sağladı.

DOĞAYA 716 BİN AĞAÇLIK KATKI SAĞLANDI

SASKİ'nin çevre dostu santralleri sadece elektrik üretmekle kalmadı, iklim değişikliğiyle mücadelede de aktif rol oynadı. Hidroelektrik Santrali (HES) ve Güneş Enerji Santrali (GES) projeleri sayesinde binlerce ton karbondioksit (CO2) salınımı engellendi. Yapılan hesaplamalara göre sağlanan bu çevresel fayda, doğaya 716 bin adet ağaç dikimine eşdeğer bir etki oluşturdu.

Türkiye'de bir yerel yönetim tarafından inşa edilen ilk elektrik üretim tesisi olma özelliğini taşıyan ADASU HES, Sakarya Nehri'nin potansiyelini enerjiye dönüştürmeye devam ediyor. 2025 yılında 17 milyon 390 bin kWh elektrik üreten tesis, tek başına 4 bin hanenin bir yıllık enerji ihtiyacını karşılık üretim yaptı. ADASU HES, bu üretimle 7 bin 300 ton karbondioksit salınımını önleyerek, 345 bin ağaçlık bir ormanın sağladığı oksijen etkisini tek başına gerçekleştirdi.

AKÇAY BARAJINDA BİR DAMLA SUDAN 2 FAYDA SAĞLANDI

Akçay Barajı'ndan gelen su 40 kilometrelik isale hattı üzerindeki İkramiye, Hacımercan, Hızırilyas ve BalıkçıHES tesislerinden geçerken kinetik enerjisi elektriğe dönüştürülüyor. Bu sistem sayesinde 2025 yılında 18 milyon 542 bin kWh üretim gerçekleştirildi. Yaklaşık 4 bin 200 hanenin kullanımına denk gelen bu yeşil enerji, 7 bin 790 ton zehirli gazın atmosfere karışmasını engelleyerek 371 bin ağaç eşdeğerinde çevresel koruma sağladı.

SASKİ'nin enerji portföyünü çeşitlendiren Karaman Güneş Enerjisi Santrali (GES), 55 dönümlük alanda kurulu 13 bin 806 panelle gökyüzünün bereketini enerjiye çevirdi. 2025 yılında 6 milyon 973 bin kWh elektrik üreten tesis, yaklaşık bin 600 hanenin yıllık tüketimine denk gelen bu enerjiyi tamamen sıfır emisyonla şebekeye dahil etti.