İzmir'de gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, sel ve fırtınaya karşı İzmir Büyükşehir Belediyesi tüm birimleriyle sahaya indi. Kent genelinde yüzlerce araç ve binin üzerinde personel kritik noktalarda görev yapıyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde etkili olan kuvvetli yağış, sel ve fırtınaya karşı tüm birimleriyle teyakkuza geçti.

Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, yüzlerce araç, iş makinesi ve binin üzerinde personel sahada görev yapıyor. Gece başlayan ve sabah saatlerinde artan sağanak yağış, kent genelinde su baskını riskini artırdı. Meteorolojik ölçümlere göre Bergama İncecikler'de metrekareye 44,4 kilogram, Urla'da 36,5 kilogram, Güzelbahçe'de 35,9 kilogram yağış düştü. İzmir genelinde de Balçova, Narlıdere, Karşıyaka, Karabağlar, Çiğli ve Menderes ilçelerinde yoğun yağış kaydedildi.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 4 merkez ve 62 müdahale istasyonunda 150 dalgıç pompa ve 50 motopomp ile sahada görev yaparken, İZSU Genel Müdürlüğü 274 araç ve 626 personel ile acil durum ve yağış yönetimi planını devreye aldı. Kent genelinde yağmur suyu hatları, kanalizasyon sistemleri ve mazgallar kontrol edilirken, alçak kotlu alanlarda önleyici temizlik ve tahliye çalışmaları sürdürülüyor.

Zabıta ve Ulaşım Dairesi ekipleri, trafik akışının güvenliğini sağlamak ve toplu ulaşımda aksaklıkları önlemek için sahada koordinasyon sağlıyor. Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Dairesi ekipleri, ağaç devrilme riskine karşı önlemler alıyor. Karşıyaka Çiğli Tramvay Yolu'na ve Kınık ilçesinde devrilen ağaçlar kaldırılarak yollar güvenli hâle getirildi.

Fen İşleri ekipleri, şarampollerde ve dolgu alanlarında oluşabilecek olumsuzluklara karşı ekskavatör, greyder ve kamyonlarla anlık müdahalelerde bulunuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yurttaşları dikkatli olmaya çağırarak acil durumlar için ALO 185 İZSU hattı ve 153 Hemşehri İletişim Merkezi (HİM) üzerinden ihbarda bulunulabileceğini belirtti.