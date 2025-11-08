Sakarya Geyve Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 'Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi' çevre ilçe ve illerden gelen belediye personelinin katılımıyla gerçekleştirildi.

SAKARYA (İGFA) - Marmara Belediyeler Birliği'nden gelen uzman eğitmen tarafından verilen eğitimde, kamu ihale süreçleri, mevzuattaki güncel değişiklikler ve uygulamadaki örnekler detaylı şekilde ele alındı.

Eğitime; Geyve Belediyesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Adapazarı Belediyesi, Karasu Belediyesi, Kaynarca Belediyesi, Erenler Belediyesi, Akyazı Belediyesi, Söğütlü Belediyesi, İzmit Belediyesi ve Körfez Belediyesi olmak üzere bölgedeki birçok belediyeden personel katılım sağladı.

Katılımcılar, eğitim süresince kamu ihale mevzuatına dair güncel bilgi edinme fırsatı bulurken, uygulamada karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini de tartışma imkânı yakaladı.

Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız, eğitime ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, 'Belediyeler arası iş birliği ve bilgi paylaşımı, hizmet kalitemizi artırmada büyük önem taşıyor. Bu tür eğitimlerle hem personelimizin bilgi düzeyini artırıyor hem de daha etkin bir kamu hizmeti sunmayı hedefliyoruz.' dedi.

Eğitim sonunda katılımcılara katılım belgeleri takdim edildi.