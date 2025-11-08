Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Türkiye Yüzyılı'nda üretimin gücü olan çiftçilerimize destek veriyoruz' diyerek, 1 milyar 522 milyon TL'lik tarımsal destek ödemesinin hesaplara aktarıldığını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üretimin bereketini büyütmek için çiftçilere yeni bir destek ödemesi yapıldığını açıkladı. Bakan Yumaklı, 'Türkiye Yüzyılı'nda üretimin gücü olan çiftçilerimizin emeğine destek veriyor, bereketi birlikte büyütüyoruz' ifadelerini kullandı.

Bakanlığın duyurusuna göre, çiftçilerin hesaplarına yatırılan 1 milyar 522 milyon liralık tarımsal destek ödemesinin detayları şöyle: