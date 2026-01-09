Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde namağlup yoluna devam eden Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, 13. hafta mücadelesinde 10 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda ABB EGO Spor'u konuk edecek. Taraftarlara ücretsiz oynanacak karşılaşmada Büyükşehir, 12'de 12 hedefiyle parkeye çıkacak.

SAKARYA (İGFA) - Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde şampiyonluk hedefiyle yoluna namağlup devam eden Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, 13. hafta mücadelesinde kendi evinde ABB EGO Spor'u konuk edecek.

Üst üste aldığı galibiyetlerle büyük dikkat çeken Büyükşehir'in dev adamları, 10 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmada 12'de 12 yapmak için parkeye çıkacak.

Büyükşehir Basketbol'un evinde oynayacağı kritik mücadele taraftarlara ücretsiz olacak. Sezon boyunca tribün desteğiyle gücüne güç katan yeşil-siyahlı ekip, bir kez daha Sakaryalı basketbolseverlerin coşkusunu arkasına alarak yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor.