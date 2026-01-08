İSTANBUL (İGFA) - Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Türk futbolunun geleceğini yakından ilgilendiren disiplin dosyalarını karara bağladı. Disiplin Talimatı'nın (FDT) 57. maddesi uyarınca kurula sevk edilen; aralarında üst klasman gözlemcilerinin ve eski hakemlerin de bulunduğu çok sayıda isim hakkında ağır yaptırımlar uygulandı.

​GENİŞ KAPSAMLI DİSİPLİN İNCELEMESİ

​Kurul, özellikle son 5 yıl içerisinde TFF bünyesinde görev almış hakemler ile bölgesel klasmandaki yardımcı hakem ve gözlemcilerin dosyalarını titizlikle inceledi. Yapılan değerlendirme sonucunda, etik kuralları ihlal ettiği tespit edilen isimlere yönelik men ve hak mahrumiyeti cezaları açıklandı.

​FUTBOLCULARIN TEDBİR DURUMU NETLEŞTİ

​Daha önce idari tedbirli olarak savunmaları alınan ve incelemesi devam eden 2 futbolcunun tedbir halinin devamına karar verildi.

​05.01.2026 tarihinde kurula sevk edilen lig müsabaka dosyaları da karara bağlandı.

​PFDK tarafından açıklanan tam liste ve ceza sürelerine ulaşmak için tıklayabilirsiniz.