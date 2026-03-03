Bursa Büyükşehir Belediyesporlu sporcu Mine Türker, U23 Bocce Dünya Kupası'nda 2 gümüş madalya kazanarak göğsümüzü kabarttı.

BURSA (İGFA) - Geçtiğimiz yıllarda ülkemize ve Bursa'ya dünya üçüncülüğü ve Avrupa şampiyonluğu gururu yaşatan Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Mine Türker, Fransa'nın Saint-Vulbas kentinde gerçekleştirilen Dünya Kupası'nı da boş geçmedi.

Şampiyonada volo basamak branşında şampiyonluğu 1 puanla kaçıran Mine Türker, ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Belediyesporlu sporcu, volo röle branşında da ikinci oldu ve Dünya Kupası'nı 2 gümüş madalyayla tamamlayarak kentimize ve ülkemize büyük gurur yaşattı.