Bursa Büyükşehir Belediyesporlu sporcu Mine Türker, U23 Bocce Dünya Kupası'nda 2 gümüş madalya kazanarak göğsümüzü kabarttı.

BURSA (İGFA) - Geçtiğimiz yıllarda ülkemize ve Bursa'ya dünya üçüncülüğü ve Avrupa şampiyonluğu gururu yaşatan Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Mine Türker, Fransa'nın Saint-Vulbas kentinde gerçekleştirilen Dünya Kupası'nı da boş geçmedi.

AKRA Gran Fondo Antalya 2026, Kemer'de pedal çevirecek
AKRA Gran Fondo Antalya 2026, Kemer'de pedal çevirecek
İçeriği Görüntüle

Şampiyonada volo basamak branşında şampiyonluğu 1 puanla kaçıran Mine Türker, ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Belediyesporlu sporcu, volo röle branşında da ikinci oldu ve Dünya Kupası'nı 2 gümüş madalyayla tamamlayarak kentimize ve ülkemize büyük gurur yaşattı.

Kaynak: RSS