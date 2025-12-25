Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek amacıyla Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde kapsamlı bir toplantıya ev sahipliği yaptı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek amacıyla Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Bağımlılıkta tedavi süreçlerinin desteklenmesi, rehabilitasyonun kalıcı hale getirilmesi ve topluma kazandırılmasına yönelik atılacak adımlar masaya yatırıldı.

Ülke genelinde alkol ve madde kullanım yaşının giderek düştüğüne dikkat çekilen toplantıda, Sakarya'da bağımlıların tedavi süreçlerinin desteklenmesi ve topluma kazandırılmasına yönelik ortak çalışmalar ele alındı. İlgili tüm kurumların katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, rehabilitasyon sürecinin kalıcı ve sürdürülebilir hale getirilmesi hedefi ön plana çıktı.

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde düzenlenen toplantıya; Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, Gençlik Eğitimi Şube Müdürü Onur Üre, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İŞKUR, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ÇEMATEM, Halk Eğitim Merkezi ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi temsilcileri katıldı.

Toplantıda, madde bağımlılığıyla mücadelede rehabilitasyon hizmetlerinin artırılması, gençlerin sosyal hayata yeniden kazandırılması ve tedavi sonrası süreçlerin desteklenmesi konuları ele alındı. Bu kapsamda sanatsal, sportif ve kültürel faaliyetlerin yaygınlaştırılması, meslek edindirme kurslarıyla istihdam olanaklarının artırılması ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi konusunda ortak çalışma yürütülmesi yönünde görüş birliğine varıldı.