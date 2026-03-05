Muğla'da Milas Belediyesi tarafından DMD ve SMA tanısı bulunan çocuklara yönelik hayata geçirilen 'Suya Dokun, Hayata Gülümse' projesi genişletilerek devam ediyor.

MUĞLA (İGFA) - Çocukların fiziksel dayanıklılıklarını desteklemek, suyun rehabilite edici gücüyle buluşturmak ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar daha kapsamlı bir program dahilinde gerçekleşecek.

Daha fazla çocuğa ulaşmak, onların hem fiziksel hem de duygusal gelişimlerine katkı sağlamak ve ailelerine bu süreçte destek olmak amacıyla gerçekleştirilen projede kayıtlar devam ediyor.

EGZERSİZ VE REHABİLİTASYON ÇALIŞMALARI YAPILIYOR:

Milas'ta ikamet eden ve DMD veya SMA tanısı bulunan çocukların katılabildiği, proje başlangıcında haftada bir gün sürdürülen dersler şu an iki ve daha fazla gün devam edecek. Artan talep ve ihtiyaç doğrultusunda ise ders programı esnek şekilde düzenlenerek katılım durumuna göre genişletilecek.

Milas Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan yüzme antrenörü ve cankurtaran eşliğinde güvenli bir ortamda sürdürülen derslerde egzersiz ve rehabilitasyon çalışmaları yapılıyor.

Projeden yararlanmak isteyen DMD ve SMA tanısı bulunan çocukların aileleri Milas Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi'ne başvuru yapıp (0252) 512 58 80 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilecek.