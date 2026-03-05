Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde hayata geçen Türkiye'nin ilk uzay havacılık temalı merkezi Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), yıl boyunca düzenlediği özgün etkinliklerle bilimi yaşatan bir merkez olma vizyonunu güçlendirmeye devam ediyor.

BURSA (İGFA) - GUHEM'de düzenlenen 'Role Play Günü' kapsamında öğrenciler; astronot, pilot ve roket bilimcisi rollerine bürünerek görev senaryoları eşliğinde simülasyon ve atölye çalışmalarına katıldı.

Yeni nesilde uzay ve havacılık merakını aşılamak amacıyla kurgulanan GUHEM yeni programlarla farkındalık oluşturan çalışmalarını sürdürüyor. Alanında Avrupa'nın en büyük, dünyada ilk 5'te yer alan GUHEM'deki Role Play Günü etkinliği düzenlendi. Program kapsamında öğrenciler; astronot, pilot ve roket bilimcisi rollerine bürünerek görev senaryoları eşliğinde simülasyon ve atölye çalışmalarına katıldı. Minik Kanatlar programında ise öğrenciler, uçuş simülatörlülerini deneyimleyerek havacılığın temel prensiplerini öğrenme fırsatı yakaladı.

GUHEM'DE GÖKYÜZÜNÜ KEŞFETTİLER

Bilim Sahnesi etkinliklerinde gerçekleştirilen interaktif gösteriler, bilim ve fizik konularını anlaşılır ve eğlenceli bir şekilde katılımcılara aktardı. Uzaydaki Deneyler atölyelerinde ise öğrenciler, astrobiyoloji ve uzayda tarım gibi konu başlıklarını gerçek laboratuvar ekipmanlarıyla uygulamalı çalışmalar yaparak bilgilerini pekiştirdi.

Yoğun ilgiyle gerçekleştirilen etkinliklere katılan Melahat Vatansever, GUHEM'e dördüncü gelişi olduğunu ve her gelişinde merkeze bir kez daha hayran kaldığını belirterek, 'Çocuklarımla birlikte burada bulunmaktan gerçekten büyük keyif alıyoruz. Burada hem bizim hem de çocuklarımız için oldukça verimli ve bilgi dolu bir etkinlikler yapılıyor. 'Uzaydaki Deneyler' etkinliğine de ilk kez katıldık ve çocukların neler yaptığını yakından görme fırsatı bulduk. Uzay ve havacılık, günümüzde yeni nesil çocukların gelişimi açısından son derece kıymetli. Okullarda ve eğitim ortamlarında bu konuların daha geniş yer bulması gerektiğine inanıyoruz. Bu noktada BTSO'ya böyle bir merkezin hayata geçirmesi sebebiyle teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.

'GUHEM BENİ PİLOT OLMA HAYALİME YAKLAŞTIRDI'

Minik Kanatlar etkinliğine katılan öğrencilerden Aden Üçer, 'GUHEM'i ilk gördüğümde de çok etkilenmiştim. Zaten okula başlamadan önce bile yolcu pilotu olmak gibi bir hayalim vardı. GUHEM'deki 'Minik Kanatlar' etkinlikleri ve özellikle uçak simülasyonlarına katıldım. Buradaki deneyimler, pilot olma isteğimi daha da artırdı.' ifadelerini kullandı.

4. sınıf öğrencisi Sahra Yılmaz ise GUHEM'de kardeşiyle birlikte uçak simülatörlerine bindiğini ve güzel bir deneyim yaşadığını belirterek, merkezdeki uçuş anatomisi bölümünün çok etkileyici olduğunu söyledi. Yılmaz, uzay ve havacılığa ilgisi olan herkesin GUHEM'i ziyaret etmesi gerektiğini de vurguladı.