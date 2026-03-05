Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı daire birimlerinde görevi başında bulunan personelle bir araya geldi ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Akyokuş mevkiinde bulunan KOSKİ Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisleri'ni incelemeyle başlayan ziyaretler kapsamında Başkan Altay; İklim Değişikliği ve Sıfır Atık; Gençlik, Spor ve Eğitim Hizmetleri; Kültür, Sanat ve Sosyal İşler ile Dış İlişkiler dairesi başkanlıklarını ziyaret etti.

Birimlerde görevli personele kolaylık dileyen Başkan Altay, belediye hizmetlerinin vatandaşlara en iyi şekilde ulaştırılmasında çalışanların emeğinin büyük olduğunu vurguladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 'Konya Modeli Belediyecilik' anlayışıyla şehre değer katan çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Başkan Altay, tüm personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek başarılar diledi.