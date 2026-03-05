İzmit Belediyesinin dezavantajlı bireyleri sporla buluşturduğu Engelsiz Kulaçlar Projesi hız kesmeden devam ediyor. Proje kapsamında bugüne kadar 150 birey yüzme eğitimlerinden yararlandı

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Engelsiz Kulaçlar Projesi büyük bir hızla devam ediyor. 7 yaş ve üzeri dezavantajlı bireylere yönelik yürütülen proje kapsamında bugüne kadar 150 birey yüzme eğitimlerinden yararlandı. Proje ile dezavantajlı bireylerin sporla buluşması sağlanırken aynı zamanda fiziksel gelişimlerinin desteklenmesi ve sosyal hayata daha aktif katılımlarının artırılması hedefleniyor.

SOSYAL UYUMA KATKI

Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen yüzme eğitimleri, katılımcıların özgüven kazanmasına da önemli katkı sağlıyor. Projeye katılan bireyler ve aileleri ise yüzme öğrenmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, sunulan imkanlardan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Aileler, eğitimlerin çocukların hem fiziksel gelişimine hem de sosyal uyumlarına olumlu katkılar sunduğunu belirtti.