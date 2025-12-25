Konya Meram'da asırlardır yaşatılan Şivlilik ve Fener Alayı geleneğini bu yıl da büyük bir coşku ve renkli görüntülerle karşıladı.

KONYA (İGFA) - Meram Belediyesi, mübarek üç ayların gelişini çocuklar ve aileler için unutulmaz bir fener alayı programıyla taçlandırdı. Başkan Mustafa Kavuş da bu özel gecede çocuklara ve ailelerine eşlik etti.

Üç ayları, Meram Belediyesinin organizasyonunda büyük bir coşku ve renkli görüntülerle karşılayan Meramlı çocuklar ve aileleri unutulmaz bir gece yaşadı. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da bu özel mutluluklarında çocuklara ve ailelerine eşlik etti.

Meram Belediyesi hizmet binası önünde gerçekleştirien etkinlik gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü. Etkinlikler kapsamında; lazer ve havai fişek gösterileri, ateş şovları, Hacivat-Karagöz, İbiş ile Memiş gösterileri, hokkabaz, cambaz ve bisiklet şovları izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Programa katılan çocuklar ve ailelere çeşitli sürpriz hediyeler ve ikramlar da dağıtıldı. DOSD Meram'ın özel çocukları programda misafirlere ballı süt ikram etti. Meramlı çocuklar ve ailelerinin bu özel mutluluklarına Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da eşlik etti. Çocuklarla ve aileleriyle tek tek ilgilenen Başkan Kavuş, onlarla keyifli sohbetler gerçekleştirip bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, dünyada sadece Konya'da, üç ayların gelişi çocukların bayramı olarak bu denli büyük bir coşku ve neşeyle karşılandığını belirterek, 'Şivlilik, sadece bir gelenek değil; çocuklarımızın kalbinde iz bırakan, onları iyiliğe, paylaşmaya ve sevince çağıran çok kıymetli bir mirastır.' diye konuştu. Başkan Kavuş, bu mirası en güzel haliyle yaşatmak için büyük bir gayret gösterdiklerini söyledi.