Sakarya, kültür ve sanat alanında yepyeni bir sürecin kapılarını aralıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın öncülüğünde tarihi adımlar atılıyor, uzun yıllardır beklenen hasretler sona eriyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin kültür ve sanat alanında şehre kazandıracağı, vatandaşların uzun zamandır merakla beklediği AFA Kültür ve Kongre Merkezi'nin ihalesi gerçekleşti.

Başkan Alemdar, 'Fiili inşa sürecini başlatacak en önemli aşamayı geçmiş bulunuyoruz. Yeni kültür ve sanat üssümüz Sakarya'mıza hayırlı uğurlu olsun.' dedi.

Bu merkez içerisinde 1000 kişilik salonu, 12 bin metrekare inşaat alanı, yeraltı otoparkı, fuaye alanları, sanatçı kulisleri, orkestra çukuruyla 1 milyon kişinin kongre, tiyatro, konser ve opera gibi etkinliklerin buluşma noktası olacak.

Önce Bilim Merkezi, sonra 1 milyon kitaplı Şehir Kütüphanesi'nde prosedürleri hızla aşıp inşa sürecine başlayan Büyükşehir, daha sonra şehrin dört bir yanında yeni SGM'lerin inşası için önemli adımlar attı.

İHALE GERÇEKLEŞTİ

Şimdi ise şehrin yıllardır beklediği, kültür ve sanat alanında en belirgin ihtiyacı karşılayacak AFA Kültür ve Kongre Merkezi'nde beklenen gelişme yaşandı.

Alemdar, bir süre önce TOKİ'ye devredilen proje için ihalenin gerçekleştiğini açıkladı. Fiili inşa süreci için beklenen en önemli eşik, bu gelişmeyle aşılmış oldu.

İNŞA SÜRECİ BAŞLIYOR

Diğer projelerde olduğu gibi AFA'da da inşa sürecinin süratle başlayacağını ifade eden Başkan Alemdar, güzel gelişmeyi şu sözlerle paylaştı:

'Daha önce de söylediğimiz gibi geçmişin izlerini taşıyan, yüzünü ise geleceğe dönen bir AFA Kültür ve Kongre Merkezi projesi için sürece başlamıştık. Günün her saati yaşayan, her yaştan vatandaş için sanatın Sakarya'daki merkezi olacak projemiz için TOKİ'ye teslim yapılmıştı ve projenin ihalesi gerçekleşti. Fiili inşa sürecini başlatacak en önemli aşamayı geçmiş bulunuyoruz. Yeni kültür ve sanat üssümüz Sakarya'mıza hayırlı uğurlu olsun.' dedi.

MODERN VE GELENEKSEL MİMARİ

Başkan Alemdar, projenin şehrin kültür vizyonunu yansıtacağını ve modern ile geleneksel mimari arasında bir çizgide yükseleceğini ifade etti.

DEVLET TİYATROLARI AFA'DA SAHNELENECEK

Devlet Tiyatroları'nın seçkin oyunlarının da AFA'da sahneleneceğini ifade eden Alemdar, şehrin kültürel hafızasında çok özel bir yere sahip olan AFA'nın 1000 kişilik seyirci kapasiteli ana konferans salonuna, çok yönlü kullanım alanlarıyla 12 bin metrekare inşaat alanına sahip olacağını söyledi.

KONGRE, TİYATRO, KONSER, MÜZİKAL VE OPERA:

Merkezde yer altı otoparkı, geniş fuaye alanları, çok amaçlı salonlar, sanatçı kulis ve prova alanları ile teknik birimler yer alacak, donanımlı yapısıyla çağdaş standartlarla yükselecek. Devlet Tiyatroları'nın seçkin oyunları Sakarya'da sahnelenecek.

Orkestra çukuru da proje kapsamında yer alacak ve opera sanatına ev sahipliği yapılacak. AFA, Sakarya'da ve hatta bölgede kongre, konferans, tiyatro, konser ve kültür-sanat etkinliklerinin yeni merkezi, Sakarya'nın yeni kültür ve sanat üssü olacak.