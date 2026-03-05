Hollanda'ya yerleşmeye hazırlanan Özgür Karasar, yeni hayatına güçlü bir başlangıç yapmak amacıyla meslek edinmeye karar verdi. Bu süreçte yolu İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası ile kesişen Karasar, pastacılık kursunu başarıyla tamamladı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası, İzmirli kadınları ekonomik ve sosyal anlamda güçlendirerek onlara yeni fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Verilen eğitimler yalnızca Türkiye'de değil, yurt dışında da kadınların hayatına dokunuyor. Meslek Fabrikası kurslarıyla koluna altın bileziği takanlardan biri de Özgür Karasar oldu.

Hollanda'nın Rotterdam kentine yerleşme hazırlığı yapan Karasar, orada çalışabilmek için bir meslek edinmeye karar verdi.

Meslek Fabrikası'nda aldığı eğitimle pasta yapımının inceliklerini öğrenen Karasar, şimdi bu birikimini Hollanda'da profesyonel bir mutfakta sergiliyor.

'BİR GÜNLÜK DENEME İLE İŞE ALINDIM'

Pastacılıkla ilgili püf noktalarını öğrenmesi sayesinde marka bir pastanede çalışmaya başladığını belirten Karasar, 'Burası özellikle cheesecake ve San Sebastian ile ünlü bir pastane.

Faslı bir girişimci kadının sahip olduğu pastanede birebir iş görüşmesi yaptım. Kendisi genç ve kadınlarla çalışan harika biri. Bir günlük deneme ile işe alındım ve çok mutluyum. En zor zamanlarda bir meslek hayat kurtarıcı oluyor; bunu kendi deneyimimden biliyorum. İzmir'den Hollanda'ya gelecek tüm dostlarımızı, lezzetli pastalarımızı tatmaya davet ediyoruz' dedi.