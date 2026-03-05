Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ramazan ayı dolayısıyla ilçelerde düzenlenen iftar programlarında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışma ruhunu iftar programlarıyla yaşatırken, çocuklar ve aileleri için de dolu dolu etkinlikler düzenliyor.

OKSM'de her akşam 'Ramazan Çocuklarla Güzel' temasıyla gerçekleştirilen programlarda çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor. Çocuklara yönelik etkinlikler büyük ilgi görürken, yetişkinler için düzenlenen söyleşi ve konser programları da ailelere keyifli anlar yaşatıyor.

BAŞKAN GÜLER ÇOCUKLARIN SEVİNCİNE ORTAK OLDU

İlçelerdeki iftar programlarının ardından OKSM'ye gelen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, çocukların coşkusuna ve heyecanına ortak oldu. Başkan Güler, etkinlik alanında çocuklara çikolata, pamuk şeker, Osmanlı macunu, Osmanlı şerbeti ve meyve suyu ikramında bulundu.

SEDAT UÇAN İLAHİLERİYLE MEST ETTİ

Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında sahne alan Türk Tasavvuf Müziği Sanatçısı Sedat Uçan, seslendirdiği ilahi ve tasavvuf eserleriyle dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Konsere katılan Başkan Güler de vatandaşlarla birlikte ilahileri dinledi.

Program, Başkan Güler'in Tasavvuf Müziği Sanatçısı Sedat Uçan'a çiçek takdim etmesinin ardından sona erdi.