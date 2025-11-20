Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım altyapısını güçlendirmek için kalıcı çözümlerle şehre yeni ulaşım güzergâhları kazandırmaya devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, yatırım gezileri kapsamında Arifiye Osmangazi Caddesi ve Hanlıköy ile SATSO arasında açılacak yeni güzergâhta incelemelerde bulundu.

Başkan Alemdar, 'Yeni yerleşim bölgemizdeki Osmangazi Caddesi ve Arifiye ulaşımı için büyük önem taşıyan Hanlıköy Bağlantı Yolu'nda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sakarya ulaşımı için geleceği düşünerek projeler üretiyoruz. Yeni caddeler ve bağlantı yolları ile şehrimizin ulaşımına güç katıyoruz' dedi.

CADDE VE YENİ DUBLE YOL

Geçtiğimiz aylarda sıcak asfalt ile bulaşan Osmangazi Caddesi'nde ve kamulaştırma çalışmalarının sona erdiği fiziki çalışmaların başladığı Hanlı OSB bağlantı yolunda incelemelerde bulunan Başkan Alemdar'a, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Yeşilyurt, MHP İlçe Başkanı İbrahim Sert ve meclis üyeleri eşlik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın ilk durağı, 4 bin 500 ton asfaltla baştan sona yenilenen Osmangazi Caddesi oldu.

Altyapısı tamamen yenilenen, kaldırım imalatları tamamlanan 20 metre genişliğindeki ve bin 700 metre uzunluğundaki caddede incelemelerde bulunan Alemdar, orta refüj, çevre ve aydınlatma sistemi çalışmalarının caddeye yeni bir kimlik kazandıracağını ifade etti ve vatandaşlarla görüştü.

'ÇALIŞMALAR EN KISA SÜREDE TAMAMLANACAK'

Başkan Alemdar'ın bir sonraki durağı, Hanlıköy ile SATSO arasında açılacak yeni güzergâh oldu.

Kamulaştırma süreci tamamlanan ve fiziki çalışmaları başlayan 1100 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğindeki Hanlıköy Bağlantı Yolu'nda inceleme yapan Alemdar, bölge esnafının taleplerini dinledi.